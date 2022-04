Pochettino über Neymar: “Es war keine einfache Saison für ihn”

Paris Saint-Germain setzte sich am Sonntag im Ligue-1-Topspiel gegen Olympique Marseille mit 2:1 durch. Trainer Mauricio Pochettino sprach danach ein Lob für Neymar aus.

In der 12. Minute brachte Neymar Paris Saint-Germain in Führung. Für den 30 Jahre alten Brasilianer war es das elfte Saiontor im 24 Pflichtspiel. “Seit einigen Spielen wird er immer besser, er hat sich stark verbessert”, merkte hernach Mauricio Pochettino lobend an.

Der Argentinier sei “sehr zufrieden mit ihm”, erklärte er und führte aus: “Er arbeitet viel und hat ein unglaubliches Talent. Es war keine einfache Saison für ihn mit der Copa America und den Verletzungen. Er hatte keine Saisonvorbereitung. Jetzt, am Ende der Saison, versucht er das Beste aus sich herauszuholen und das hat er mit grossartigen Leistungen gezeigt.” Vertraglich ist Neymar indes noch bis 2025 an PSG gebunden, zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel im Sommer. Ob es dazu kommt, wird sich zeigen.

adk 18 April, 2022 11:22