PSG bestätigt mögliches Duell zwischen Messi und Ronaldo

Paris Saint-Germain trifft in einem Testspiel auf eine Auswahl der saudischen Klubs Al-Hilal und Al-Nassr. Für letzteren Verein steht seit Anfang Januar Cristiano Ronaldo unter Vertrag. Wie PSG bestätigte, reist der französische Meister am 18. und 19. Januar nach Katar und Saudi-Arabien.

Paris Saint-Germain will head to Qatar for the traditional Winter Tour plus a friendly in Riyadh 🔴🔵#PSGQatarTour2023 🇶🇦

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 9, 2023