PSG-Boss über Neymar & Mbappé: “Werden für immer bleiben”

PSG-Klubboss Nasser Al-Khelaifi ist bezüglich der Zukunft von Neymar und Kylian Mbappé sehr zuversichtlich.

Am Rande des 1:1 in der Champions League gegen Barça am Mittwochabend äusserte sich der Präsident der Pariser auch zur Zukunft der beiden Superstars. Seine Meinung ist eindeutig: “Neymar und Mbappé sind Pariser, sie werden immer Pariser bleiben”, sagt er gegenüber “RMC Sport”.

Das Duo steht noch bis 2022 unter Vertrag. Mit beiden Spielern bzw. deren Beratern laufen seit einiger Zeit Verhandlungen. Sportdirektor Leonardo versprühte in jüngerer Vergangenheit ebenfalls Optimismus. Noch lassen die Unterschriften unter langfristige Verträge allerdings auf sich warten.

psc 11 März, 2021 09:48