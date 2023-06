PSG feuert Galtier - Nagelsmann reist am Mittwoch nach Paris

Paris St. Germain hat sich entschieden, Trainer Christophe Galtier nach nur einer Saison wieder zu entlassen. Julian Nagelsmann soll für den Franzosen übernehmen.

Gemäss "L'Équipe" reist der frühere Bayern-Coach am Mittwoch nach Paris. Die PSG-Bosse hoffen den 35-Jährigen von einer Zusammenarbeit überzeugen zu können. Er gilt als Wunsch-Nachfolger für Christophe Galtier, der inzwischen darüber informiert wurde, dass der Verein trotz Vertrag bis 2024 nicht mehr auf seine Dienste setzt.

PSG hat zwar die nationale Meisterschaft (knapp) vor RC Lens gewonnen, enttäuschte in der Champions League aber einmal mehr mit einem frühen Ausscheiden (in den Achtelfinals gegen den FC Bayern). Auch im nationalen Pokal folgte das Aus bereits in der Runde der letzten 16 (gegen Olympique Marseille).

psc 6 Juni, 2023 15:40