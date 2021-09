PSG verfügt bei James Rodriguez über Klausel

Der kolumbianische Spielgestalter James Rodriguez hat sich in dieser Woche dem katarischen Klub Al-Rayyan angeschlossen. Dabei hat auch Paris St. Germain seine Finger im Spiel.

Der Ligue 1-Spitzenklub ist bekanntlich ebenfalls in katarischen Händen. Und wie die “AS” berichtet, hat sich PSG eine Klausel gesichert, die einen ablösefreien Wechsel des 30-Jährigen in die französische Metropole ermöglichen würde. Sollte James also doch wieder nach Fussball-Europa zurückkehren, scheint auch schon klar, wohin. Erst einmal legt er nun aber bei Al-Rayyan los. Die Mannschaft wird vom früheren PSG-Coach Laurent Blanc trainiert.

psc 23 September, 2021 16:21