PSG und Nagelsmann stehen vor endgültiger Einigung

Paris St. Germain und Julian Nagelsmann haben sich in Gesprächen angenähert und stehen offenbar kurz vor einer Einigung über eine Zusammenarbeit.

Der deutsche Coach ist in dieser Woche in die französische Hauptstadt gereist und tauscht sich intensiv mit der Klubleitung von PSG aus. Laut Transferexperte Gianluca di Marzio ist der Austausch sehr positiv verlaufen. Eine definitive Übereinkunft sei in Griffnähe. Nagelsmann ist und bleibt der Wunschkandidat der Pariser.

Er soll die Nachfolge von Christophe Galtier antreten, der seinen Posten nach nur einem Jahr wieder räumen muss.

psc 8 Juni, 2023 17:31