PSG-Keeper Rico bei Reitunfall lebensgefährlich verletzt

Paris Saint-Germains Ersatzkeeper Sergio Rico erleidet bei einem Reitunfall lebensgefährliche Verletzungen. Der Spanier befinde sich in einem "ernsten Zustand".

Noch am Samstag hatte Sergio Rico im Auswärtsspiel gegen Racing Straßburg (1:1) auf der Bank gesessen. Durch das Remis hatte Paris Saint-Germain den Meistertitel in der Ligue 1 perfekt gemacht. Anschliessend reiste der Goalie in seine spanische Heimat Andalusien. Dort ereignete sich am Sonntagmorgen jedoch ein folgenschwerer Reitunfall.

Wie der spanische Reporter Victor Fernández beim Hörfunksender "COPE" berichtet, ereignete sich der Unfall um 8.30 Uhr. Rico ritt demnach auf einem Pferd, als eine Pferdekutsche vorbeikam und Ricos Pferd nervös wurde, den PSG-Profi zu Boden warf und ihn offenbar anschliessend gegen den Kopf trat. Demzufolge habe Rico eine Gehirnblutung erlitten. Nach dem Unfall sei er per Hubschrauber in ein umliegendes Spital nach Sevilla gebracht worden. Sein Zustand sei "sehr heikel, sehr ernst", so Fernández.

Ricos Klub PSG zeigt sich vom Unfall geschockt und sichert seinem Spieler vollste Unterstützung zu.

Le Paris Saint-Germain a pris connaissance de l’accident de son joueur Sergio Rico ce dimanche et reste en contact permanent avec ses proches. L’ensemble de la communauté Rouge et Bleu leur apporte tout son soutien. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 28, 2023

adk 28 Mai, 2023 16:17