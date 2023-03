PSG legt Lionel Messi ein zweites und verbessertes Angebot vor

Paris St. Germain möchte Lionel Messi auch für die kommende Saison unter Vertrag nehmen, auch wenn es für den argentinischen Superstar wegen mässigen Leistungen zuletzt sogar von den eigenen Fans Pfiffe gab. Die Klubbosse verbessern ihr Angebot zur Verlängerung offenbar.

Wie die katalanische Zeitung «Sport» berichtet, legen die Klubbosse der Pariser dem 35-jährigen Weltmeister einen neuen Kontrakt vor. Die Franzosen wollen Messi demnach für zwei weitere Jahre binden. Vater und Berater Jorge erhält die Offerte in Kürze.

Der Zauberfloh will auch in der kommenden Saison auf höchstem Niveau spielen. Ihn interessiert vor allem, wie sich die Mannschaft personell entwickelt. Die Mannschaft soll höchsten Ansprüchen genügen. In dieser Saison war das Abschneiden in der Champions League letztlich enttäuschend.

Auch hinter der Zukunft von Neymar (31) und Kylian Mbappé (24) stehen bei PSG einige Fragezeichen.

psc 21 März, 2023 17:56