PSG zieht die Option bei Angel di Maria nicht – Nachfolger steht fest

Angel di Maria muss sich im Sommer offenbar einen neuen Klub suchen.

Paris St. Germain wird die vorhandene Option zur Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Vertrags laut “RMC Sport” nicht ziehen. Und dies aus gutem Grund: Der Nachfolger von Di Maria soll bereits feststehen. Ousmane Dembélé soll den Weg von Barça nach Paris finden. Der französische Nationalspieler kann ablösefrei wechseln.

Di Maria hat in dieser Saison im Starensemble des Ligue 1-Klubs bereits deutlich an Wichtigkeit verloren. Bei der kapitalen 1:3-Niederlage gegen Real Madrid in der Champions League vor Wochenfrist wurde der 34-Jährige beispielsweise erst in der Schlussphase eingewechselt. Im Sommer wird er sich nun ebenfalls ablösefrei einem anderen Verein anschliessen.

psc 16 März, 2022 18:46