PSG-Schock: Juan Bernat erlitt Kreuzbandriss

Bittere Pille für Paris St. Germain: Die Franzosen müssen lange auf ihren Linksverteidiger Juan Bernat verzichten.

Wie der Ligue 1-Klub am Donnerstag bestätigt, hat sich der 27-jährigen Spanier beim 1:0-Sieg gegen Metz am Mittwochabend einen Kreuzbandriss am linken Knie zugezogen. Juan Bernat wird voraussichtlich rund ein halbes Jahr ausfallen.

Der Abwehrspieler wechselte im Sommer 2018 vom FC Bayern nach Paris und etablierte sich dort sofort als Stammspieler auf der linken Seite.

psc 17 September, 2020 13:40