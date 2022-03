PSG-Umbruch? Leonardo könnte gehen, Al-Khelaifi wird wohl bleiben

Bei Paris Saint-Germain könnte sich ein Umbruch in der Führungsriege anbahnen. Sportdirektor Leonardo droht die Entlassung, die Position von Präsident Nasser Al-Khelaifi ist offenbar nicht gefährdet.

Nach dem Ausscheiden von Paris Saint-Germain in de Champions League gegen Real Madrid wird die PSG-Führung äusserst kritisch beäugt. Laut “TuttoMercatoWeb” sei es möglich, dass die Pariser im Sommer die Trennung von Leonardo vornehmen. Der aktuelle PSG-Manager könnte demnach durch den bei Tottenham Hotspur tätigen Italiener Fabio Paratici ersetzt werden.

Und was geschieht mit Al-Khelaifi? Gemäss “RMC Sport” sei der Präsident von PSG vorerst nicht bedroht. Unter den höchsten Entscheidungsträgern wird angenommen, dass er nicht als Hauptverantwortlicher für das Ausscheiden in der Champions League angesehen werden kann, heisst es. Dass es im Sommer in Paris zu einigen Veränderungen kommen wird, wäre aber nicht überraschend.

adk 13 März, 2022 11:16