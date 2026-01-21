SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Mehr Gehalt

PSG verhandelt mit Dembélé – Durchbruch lässt auf sich warten

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 18:08


Bei Paris Saint-Germain ziehen sich die Gespräche mit Ousmane Dembélé hin. Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi bestätigte gegenüber «Canal+», dass über eine Vertragsverlängerung verhandelt werde, bislang jedoch keine Einigung erzielt sei. Der Verein sei nicht bereit, sich unter Druck setzen zu lassen oder über die eigenen Rahmenbedingungen hinauszugehen.

Dembélé ist aktuell Topverdiener bei PSG. Das vorliegende Angebot soll sich laut klubnahen Quellen am internen Gehaltsgefüge orientieren und keine Sonderrolle vorsehen. Ein baldiger Abschluss ist damit offen. Parallel beobachten andere Klubs die Situation. Arsenal gilt als aufmerksamster Interessent und verfolgt die Entwicklung genau.

Analysen sehen einen Wechsel in die Premier League sportlich als reizvolle Option, sollte Dembélé einen Abschied aus Paris anstreben. Ein kurzfristiger Transfer ist jedoch ausgeschlossen, da ein Winterwechsel keine Rolle spielt. Der französische Nationalspieler steht noch bis 2028 bei PSG unter Vertrag. Sein geschätzter Marktwert liegt aktuell bei knapp 100 Millionen Euro.

