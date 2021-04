PSG-Verteidiger Kehrer wird von Rapper heftig angefeindet

Paris Saint-Germain verliert das Top-Spiel gegen Tabellenführer OSC Lille am Samstag mit 0:1. Verteidiger Thilo Kehrer wird im Anschluss von einem Rapper brutal beleidigt.

Der französische Rapper Mokobe attackierte Thilo Kehrer via Twitter. “Du bist echt ne Null, du verdienst es nicht, das Trikot von PSG zu tragen. Du verdienst eine Voodoo-Puppe, Arschloch. Du bist ein Hochstapler, eine Wurst, ein Schwindler. Wenn ich dich treffe, verpasse ich dir einen Kopfstoss. Du gehörst ins Bett. Wechsle die Sportart und komm nie wieder”, so die Worte Mokobes an den deutschen Nationalspieler.

Kehrer gehörte der Startformation von Trainer Mauricio Pochettino an und fälschte den Siegtreffer von Lilles Jonathan David (20.) noch leicht ab. Ein krasser Fehler war dem Defensivspieler von Paris Saint-Germain in dieser Situation jedoch nicht zu unterstellen.

adk 4 April, 2021 17:09