PSG will Nachwuchsjuwel langfristig binden

Paris Saint-Germain will Edouard Michut an sich binden. Der Nachwuchshoffnung wurde ein langfristiger Kontrakt angeboten.

Nachdem Paris Saint-Germain in den letzten Jahren immer wieder seine grössten Talente hat gehen lassen müssen, soll im Fall Edouard Michut endlich einmal Gegenteiliges eintreten. Wie “RMC Sport” berichtet, liegt dem offensiven Mittelfeldspieler ein bis 2025 datiertes Vertragsangebot vor.

An der Seine ist für den 18-Jährigen in den kommenden Jahren eine wichtige Aufgabe vorgesehen. Die Verantwortlichen haben offenbar grosses Vertrauen in Michut, der erst im Sommer vorigen Jahres seinen ersten Profivertrag unterschrieb, der bis 2023 ausgelegt ist.

Michut trainiert seit dieser Saison regelmässig mit dem Team von Mauricio Pochettino, für das er im Februar sein Debüt im Herrenfussball gab.

aoe 17 April, 2021 10:57