PSG zittert sich zum Sieg

Paris eilt in der Ligue 1 weiter von Sieg zu Sieg. Auch am Samstag ging PSG als Sieger vom Feld, obwohl sich die Mannschaft um Neymar Langezeit schwer tat.

Der französische Meister marschiert weiter durch die Liga. Trotz des knappen Erfolges gegen Brest steht am Ende der sechste Sieg im siebten Saisonspiel. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Neymar nach einem hervorragenden Zuspiel von Lionel Messi in den Strafraum. Entscheidenden Anteil am Sieg hat aber auch Gianluigi Donnarumma. Der Goalie der Pariser parierte den Penalty von Islam Slimani.

soe 11 September, 2022 09:51