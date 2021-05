Schock für die Squadra Azzurra: Marco Verratti droht EM zu verpassen

Italien muss an der bevorstehenden Europameisterschaft möglicherweise auf seinen Spielmacher Marco Verratti verzichten.

Der 28-Jährige erlitt eine Verletzung am Innenband des rechten Knies. Sein Verein PSG rechnet mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen. Ob Verratti für die EM, die am 11. Juni beginnt, rechtzeitig wird, ist offen. Italien ist in der Gruppenphase am 16. Juni Gegner der Schweizer Nati.

“Marco ist enttäuscht wie wir alle. Er wird zum Saisonende nicht zur Verfügung stehen. Ich hoffe, dass es für die Euro reicht”, sagt PSG-Trainer Mauricio Pochettino.

https://twitter.com/PSG_inside/status/1392090830010204163

psc 11 Mai, 2021 16:59