Sergio Ramos bei PSG nächste Woche endlich im Mannschaftstraining

Sergio Ramos lief seit seinem Wechsel von Real Madrid zu Paris St. Germain im Sommer immer noch kein einziges Mal für den neuen Verein auf. Verletzungsbedingt konnte er bislang auch noch nicht regulär mittrainieren. Dies soll sich nächste Woche ändern.

Wie der Ligue 1-Klub in einer Mitteilung schreibt, sollte der 35-jährige Spanier in der kommenden Woche endlich ins Mannschaftstraining einsteigen können. Das bislang noch individuelle Programm verlaufe nach Plan. Ramos klagt seit dem Frühjahr über Wadenprobleme und verpasste auch die Europameisterschaft im Sommer. Bereits in der vergangenen Saison wurde er von Verletzungen mehrfach zurückgeworfen.

psc 26 Oktober, 2021 17:47