Streit mit Leonardo? Tuchel: “Hatten keinen Kontakt mehr”

PSG-Coach Thomas Tuchel und Sportdirektor Leonardo waren sich in den letzten Wochen uneins in puncto. Nun bezieht der Cheftrainer Stellung.

Bei Paris Saint-Germain wird immer wieder spekuliert, die Verantwortlichen um Trainer Thomas Tuchel und Sportdirektor Leonardo kommen nicht sonderlich gut miteinander aus. Tuchel forderte in der Transferphase noch Verstärkung für seinen Kader. Leonardo kritisierte den Deutschen damals öffentlich: “Die Aussage hat uns nicht gefallen. Dem Klub gefiel es nicht, und mir persönlich gefiel es auch nicht. Wenn er bleiben möchte, muss er die Sportpolitik und die internen Regeln respektieren”, so der Brasilianer vor wenigen Wochen.

Auf einer Pressekonferenz von Paris Saint-Germain am Freitagabend in Nimes (4:0) bezog Tuchel Stellung und teilte mit: “Ich habe gehört, was Leonardo gesagt hat. Ich habe meine Meinung gesagt. Aber im Fussball nehme ich die Dinge nie persönlich. Danach hatten wir keinen Kontakt mehr. Wir haben mit den acht anwesenden Spielern trainiert – das sind die Dinge, die ich am meisten mag.”

Das Thema scheint nun vorerst vom Tisch zu sein. “Ich habe meine Meinung gesagt, weil das meine Aufgabe als Trainer ist. Leonardo hat seine Meinung geäussert. Die Dinge sind klar, wir können nach vorne schauen”, beteuerte der PSG-Coach. Zuletzt wurde sogar gemutmasst, Tuchel will aufgrund der Fehde mit dem Sportdirektor zum Saisonende abtreten. Ob es tatsächlich so weit kommt, wird sich zeigen. Aktuell scheint wieder Wind aus den Segeln zu sein.

adk 18 Oktober, 2020 12:15