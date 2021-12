Suarez: An das muss sich Messi bei PSG erst noch gewöhnen

Lionel Messi wechselte im Sommer vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain, hat dort aber noch mit vermeintlichen Anpassungsproblemen zu kämpfen. Sein Kumpel Luis Suarez klärt auf.

In bis dato zwölf Pflichtspielen für Paris Saint-Germain traf Lionel Messi viermal und steuerte drei Assists bei. Angesichts der starken Leistungen, die der Argentinier zuvor beim FC Barcelona zeigte, eine ausbaufähige Statistik. Doch an was liegt es? Möglicherweise auch an den Spielbedingungen.

Denn Messis Kumpel Luis Suarez sagte nun gegenüber “TNT Sports”: “Meine Beziehung zu Leo ist intakt und wir reden weiterhin jeden Tag miteinander. Wir versuchen, nicht über die Erwartungen zu sprechen, die um uns herum sind, wir sprechen über die Spiele, unsere Familien. Er hat mir erzählt, dass er, wenn er in der Kälte spielt, grosse Schmerzen hat, vor allem wegen des Schnees. Er muss sich noch an die Kälte dort gewöhnen, das ist klar.” Suarez und Messi spielten von 2013 bis 2020 gemeinsam für den FC Barcelona.

adk 5 Dezember, 2021 10:41