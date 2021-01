Tuchels Co-Trainer über Aus bei PSG: “Wir waren überrascht”

Einen Tag vor Heiligabend teilte Paris Saint-Germain dem Trainergespann um Thomas Tuchel die Entlassung mit. Nun bezieht Co-Trainer Zsolt Löw erstmals Stellung.

Thomas Tuchel hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu seinem Aus bei Paris Saint-Germain geäussert. Dafür aber sein Assistent Zsolt Löw, der im Interview mit der ungarischen Zeitung “Nemzeti Sport” mitteilte (zitiert via “Sport Bild”): “Wir waren überrascht, als Sportdirektor Leonardo am 23. Dezember nach dem verdienten 4:0-Sieg gegen Strassburg zu uns sagte, dass er in Zukunft nicht mehr auf Thomas zähle. Und das, nachdem wir trotz grosser Schwierigkeiten etwas Historisches mit PSG erreicht hatten (das Erreichen des Champions-League-Finales, d.Red.), die Mannschaft ins Achtelfinale der Champions League geführt haben und in der Meisterschaft voll im Rennen sind. Die Entscheidung ist ein wenig unverständlich.”

Löw schilderte, dass letztlich das angespannte Verhältnis mit Sportdirektor Leonardo den Auslöser gab: “Die Transferperiode im Sommer hat sich nicht so gestaltet, wie wir uns das vorgestellt hatten. Die Abgänge (Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier) konnten nicht ersetzt werden. Das hat zu Spannungen zwischen bestimmten Leuten aus der Klubführung und dem Trainerteam geführt. Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen in vielen Bereichen, und mit der Zeit haben sich die Standpunkte immer weiter voneinander entfernt. Das hat dazu geführt, dass Leonardo die Zukunft mit einem anderen Trainerteam gestalten wollte.”

Der gebürtige Ungar meinte deshalb: “Wenn wir ehrlich sind, langfristig hätte das nicht mehr funktioniert. Es war besser, jetzt zu gehen, als wir fast an der Spitze waren.” Auf Tuchel und sein Coachingteam folgt nun Mauricio Pochettino, der bei PSG einen Vertrag bis 2022 unterzeichnete.

3 Januar, 2021