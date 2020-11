Verletzter Neymar bei der Seleçao dabei

Die Würfel sind gefallen: PSG-Stürmer Neymar reist trotz Verletzung zur Seleçao.

Brasiliens Nationaltrainer Tite hat den 28-Jährigen trotz der Oberschenkelprobleme aufgeboten. Für die Seleçao stehen in der nächsten und übernächsten Woche WM-Qualispiele an. Für die Partie gegen Venezuela am 13. November soll Neymar allerdings noch geschont werden. Vorgesehen ist ein Einsatz beim Spiel gegen Uruguay am 18. November.

Das Aufgebot Neymars hat bei PSG für Ärger gesorgt. Trainer Thomas Tuchel sagte zuletzt, dass er nicht denkt, dass der Stürmer für die Nationalmannschaft spielen könne.

Brasiliens Koordinator Juninho Paulista versucht die Wogen zu glätten: “Wir wissen, dass sein Klub wegen dieser Verletzung besorgt ist. Nationaltrainer Tite würde aber niemals die Gesundheit eines Spielers riskieren.” Zudem solle Neymar während dem Aufenthalt in Brasilien intensiv behandelt werden.

psc 6 November, 2020 17:12