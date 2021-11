Verletzter Neymar hat Glück im Unglück

Der brasilianische Superstar Neymar hat sich beim 3:1-Sieg von PSG gegen St. Étienne am Wochenende eine Verletzung zugezogen, als er sich vor einer Grätsche schützen wollte. In diesem Jahr wird er nicht mehr zum Einsatz kommen, allzu gravierend ist die Blessur allerdings nicht.

Der 29-Jährige musste am Sonntag unter Tränen vom Platz getragen werden. Es wurde schon das Schlimmste und eine lange Ausfallzeit befürchtet. Ganz so schlimm ist es nicht wie tags darauf bekannt wird. Gemäss “L’Équipe” hat sich Neymar lediglich eine Knöchelverstauchung, aber wohl keinen gravierenden Riss zugezogen. Somit könnte er schon in ein paar Wochen wieder einsatzfähig sein. Weitere Untersuchungen folgen noch, PSG hat sich bislang noch nicht konkret zur Schwere der Verletzung des Nationalspielers geäussert.

