Vertragsauflösung: Diese Millionen-Abfindung kassiert Thomas Tuchel

Die Vertragsauflösung von Thomas Tuchel bei Paris St. Germain ist durch. Der Deutsche kassiert eine dicke Abfindung.

Laut “Bild” darf sich Tuchel über ein Schmerzensgeld in Höhe von 6 Mio. Euro “freuen”. Tuchel ist somit ab sofort frei für neue Engagements. Sein Vertrag in Paris wäre eigentlich noch bis Juni 2021 gelaufen.

Für den 47-jährigen Deutschen könnte der Weg bald in die Premier League führen. Ein Job auf der Insel reizt ihn sehr. Und bei einigen Topklubs kriselt es schon. So lassen etwa die Resultate von Chelsea trotz grossen Investitionen in den Kader im Sommer zu wünschen übrig. Frank Lampard braucht Resultate, damit er seinen Job bei den Blues behalten kann. Tuchel stünde ab sofort bereit, wobei PSG die Trennung noch immer nicht offiziell kommuniziert hat.

Als neuer Trainer in Paris wird wohl Mauricio Pochettino anheuern. Der Argentinier war von Beginn weg der grosse Favorit auf den Posten.

psc 28 Dezember, 2020 11:28