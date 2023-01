Die Vertragsverlängerung von Messi bei PSG steht kurz bevor

Lionel Messi wird sich wohl bereits in Kürze für ein zusätzliches Jahr an Paris St. Germain binden.

Wie die spanische Zeitung «Marca» berichtet, erhält der 35-jährige Argentinier einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2024. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft am Ende dieser Saison aus. Messi plant aber im Gegensatz zu Ronaldo, der nach Saudi-Arabien gewechselt ist, mindestens anderthalb weitere Jahre in Europa. Mit PSG will er die Champions League und weitere Titel gewinnen. Die Klubleitung kämpft schon länger um einen Verbleib des Zauberflohs, an dem vor allem auch MLS-Klub Inter Miami Interesse signalisiert haben soll.

Die Franzosen sind offenbar erfolgreich und können Messi vorerst bis Juni 2024 binden. Die Verkündung der Vertragsverlängerung könnte dem Bericht zufolge sogar noch in dieser Woche erfolgen.

psc 3 Januar, 2023 14:34