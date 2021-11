Wieder PSG-Abgangsgerüchte um Mauro Icardi

Mauro Icardi ist aufgrund seines immer weiter fallenden Standings offenbar zu dem Entschluss gekommen, Paris Saint-Germain verlassen zu wollen.

Es wird mal wieder über eine Trennung von Paris Saint-Germain und Mauro Icardi spekuliert. Nach Informationen des französischen Portals “Foot Mercato” ist in dem Angreifer die Entscheidung gereift, im Januar eine Veränderung vornehmen zu wollen. Grund hierfür sei, dass er in der Rangordnung nur noch einen der hinteren Plätze einnehme.

Icardi wurde von PSG-Trainer Mauricio Pochettino in der Ligue 1 nur fünfmal in der Startelf aufgeboten. Icardi verbringt die Länderspielpause erst in Mailand und dann in Dubai, wo er sich wohl ausgiebig Gedanken um seine Zukunft machen wird. Der 28-Jährige wolle sich einem Verein mit ruhigerem Umfeld anschliessen, bei dem er sich um seine Familie kümmern und auf die Beziehung zu seiner Frau Wanda Nara konzentrieren kann.

Erst in dieser Woche wurde eine mögliche Rückkehr zu Inter Mailand thematisiert. Für den amtierenden Italienischen Meister spielte Icardi vor seinem PSG-Engagement sechs Jahre.

aoe 13 November, 2021 13:12