Ein Teamkollege kennt die Zukunft von Edinson Cavani

Edinson Cavani wird sich im Sommer neu orientieren. Sein Vertrag bei PSG läuft aus. Sein nächster Klub soll feststehen.

Dies behauptet zumindest der uruguayische Mittelfeldprofi Cristian Rodriguez, der eng mit dem 33-Jährigen befreundet ist. “Ich habe die Befugnis, über Edi zu sprechen. Er kommt nach Penarol und ich kann nichts anderes sagen. Ruf ihn an und frag ihn”, behauptet dieser im Radiosender “FM Del Sol”. Cavani soll also in seine Heimat zurückkehren.

Rodriguez ist Captain von Penarol, das in der ersten uruguayischen Liga spielt.

Noch erscheint es fraglich, ob Cavani Fussball-Europa tatsächlich den Rücken zukehrt. Im Sommer kann er jedenfalls ablösefrei wechseln.

psc 8 April, 2020 14:39