Die Zukunft von Julian Draxler steht fest

Julian Draxler hat bei Paris St. Germain nicht unbedingt die einfachste Saison hinter sich. Dennoch will der deutsche Nationalspieler in Frankreich bleiben.

Ein Transfer in diesem Sommer ist für den 26-Jährigen laut “Sport Bild” kein Thema. Der Angreifer ist weiterhin von sich und seinen Fähigkeiten überzeugt und habe in den vergangenen Wochen und Monaten hart an seiner Fitness gearbeitet. Im Hinblick auf die neue Spielzeit fühlt er sich gewappnet. Im August geht es für PSG und Julian Draxler im Champions League-Finalturnier weiter. Der Ligue 1-Klub steht als Viertelfinalist fest.

Auch der Verbleib von Thomas Tuchel als PSG-Trainer soll bei der Entscheidung des 51-fachen Nationalspielers eine wichtige Rolle spielen. Zudem kann Draxler im Juni 2021 ablösefrei wechseln, was ihm attraktive Angebote und ein dickes Handgeld bescheren könnte.

psc 24 Juni, 2020 11:26