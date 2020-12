Camavinga findet neuen Berater

Eduardo Camavinga ist auf der Suche nach einer neuen Berateragentur fündig geworden. Das Supertalent von Stade Rennes lässt sich zukünftig von Jonathan Barnett vertreten.

Stellar Sports ist um einen Klienten reicher. Die einflussreiche britische Spielerberater-Agentur hat Eduardo Camavinga in ihr Portfolio aufgenommen. “Wir sind die offiziellen Vertreter von Eduardo Camavinga. Ich danke der Familie für ihr Vertrauen in mich und unsere Agentur. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um Eduardos beste Interessen zu wahren”, bestätigte Inhaber Jonathan Barnett am Freitag.

Camavinga hatte vorige Woche den Entschluss gefasst, die Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Agenten Moussa Sissoko zu beenden. Was könnte Camavingas Entscheidung für Folgen haben? Der 18-Jährige kann ab jetzt auf eines der grössten Netzwerke der Branche zurückgreifen.

Barnett vertritt unter anderem Spieler wie Saul Niguez (Atletico Madrid), Ben Chilwell, Mason Mount (beide FC Chelsea) oder Gareth Bale (momentan Tottenham Hotspur). “Le Parisien” zufolge eröffnet es Camavinga neue Möglichkeiten auf einen Wechsel in die Premier League.

Der 18-Jährige ist ständig in den Gerüchtebörsen unterwegs. Der FC Bayern, Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund und zahlreiche weitere Topklubs sollen Camavinga Avancen machen.

aoe 5 Dezember, 2020 11:33