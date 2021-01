Eduardo Camavinga spricht über Vertragsverlängerung

Der französische Jungstar Eduardo Camavinga wird schon seit einiger Zeit mit Topklubs wie Real Madrid oder auch dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der 18-Jährige spricht nun aber über eine Vertragsverlängerung bei Stade Rennes.

Dort fühlt sich der französische Jung-Nationalspieler weiterhin sehr wohl. Einen Sommer-Wechsel, wovon man bislang ausging, ist nicht zwingend, wie Camavinga gegenüber französischen Journalisten erklärt: “Könnte ich verlängern? Ja. Möchte ich dies? Ja. Was blockiert es? Ich weiss es nicht, es gibt Verhandlungen.” Der Mittelfeldspieler ist aktuell noch bis 2022 an Rennes gebunden. Dort hat er seine gesamte bisherige Karriere verbracht. Auch nach dieser Saison muss also noch nicht Schluss sein. Scheitern die Gespräche über einen neuen Vertrag könnte es allerdings soweit sein, da der Ligue 1-Klub dann nur mit einem Verkauf nach dieser Saison noch richtig Kasse machen kann.

psc 28 Januar, 2021 16:46