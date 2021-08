Rennes-Direktor über Camavinga: “Ich weiss, was er will”

Eduardo Camavinga ist heiss begehrt auf dem Transfermarkt, konkret wurde es bisher aber noch mit keinem der gehandelten Interessenten. Stade Rennes befindet sich bereits auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler. Planer Florian Maurice forciert eine Entscheidung.

Eduardo Camavinga und Stade Rennes werden noch in den kommenden Wochen getrennte Wege gehen. Sein neuer Klub ist aber noch nicht bekannt. “Wir sind immer noch an demselben Punkt”, sagt Sportdirektor Florian Maurice bei “France Bleu”. “Es könnte durchaus sein, dass er mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird.” Wird er natürlich.

Die besten Chancen auf einen Transfer soll Manchester United haben. Camavingas umtriebiger Berater Jonathan Barnett, so heisst es zumindest, soll seinen Klienten unbedingt bei den Red Devils unterbringen wollen. Eine Vertragsverlängerung ist zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen. Für Rennes die Initialzündung, Camavinga in jedem Fall zu verkaufen.

“Ich habe schon immer gesagt: Wenn der Vertrag eines Spielers ausläuft, verlängern wir ihn entweder, oder wir finden eine Lösung, damit er uns verlässt”, erläutert Maurice das weitere Vorgehen. “Einen Spieler, der wie er im Verein gross geworden ist, umsonst gehen zu lassen, ist meiner Meinung nach für niemanden gut.”

Und weiter: “Er hat die Wahl zwischen ‘Ich will gehen’ und ‘Ich will bleiben’. Ich weiss, was er tun will, und wir müssen eine Lösung finden, die alle Parteien zufrieden stellt.”

aoe 7 August, 2021 15:33