1:1! Nati verpasst Überraschung gegen Spanien ganz knapp

Die Schweizer Nationalmannschaft liegt in der Nations League am 5. Spieltag gegen Spanien lange Zeit in Führung, kann am Ende aber nur ein Remis mitnehmen.

Wegen eines positiven Corona-Tests von Basels Defensivspieler Silvan Widmer und einem Schweizer Athletiktrainer stand die Partie im Vorfeld auf der Kippe, konnte aber letztlich planmässig um 20:45 Uhr im St. Jakob-Park ausgetragen werden. Die Schweiz startete mit den besseren Chancen in die Partie, ehe Freuler in der 26. Spielminute nach Vorlage von Breel Embolo ins linke obere Eck zur Führung traf. In der 55. Spielminute hätte die Nati dann sogar den Vorsprung weiter ausbauen können, wäre ein Abschluss von Haris Seferovic durch Sergio Ramos nicht auf der Linie geklärt worden.

Wenig später hatte Spanien die Möglichkeit zum Ausgleich, nachdem Ricardo Rodriguez nach Handspiel einen Penalty verursachte. Vom Punkt aus scheitere Sergio Ramos aber an Yann Sommer. Und auch in der 80. Spielminute gab es dann nochmal Penalty in einer wilden Partie. Nico Elvedi foulte Alvaro Morata zuvor im Strafraum, hatte bereits schon die Gelbe Karte gesehen und erhielt folglich Gelb-Rot. Doch auch den zweiten Penalty vergab Sergio Ramos an Sommer.

Die Iberer gaben allerdings nicht auf: Der eingewechselte Gerard Moreno wurde von Linksverteidiger Sergio Reguilon in der 89. Spielminute mustergültig im Fünfmeterraum bedient und vollstreckte per Direktabnahme, um den lang ersehnten Ausgleich der Gäste zu erzielen. Die Nati entgeht der Sensation damit nur ganz knapp und wird sich am Ende über die verschenkten zwei Punkte ärgern.

Im Parallelspiel schlug Deutschland die Ukraine derweil mit 3:1. Für die Schweiz geht es am Dienstag (20:45 Uhr) dann gegen die Ukraine um die letzte Chance, den Abstieg aus der Nations-League-Gruppe abzuwenden.

adk 14 November, 2020 22:46