Akanji schildert seine Rolle in der Nati

Die Nati siegte am Sonntag in der Nations League mit 1:0 gegen Portugal. Verteidiger Manuel Akanji gab sich im Anschluss sehr zufrieden.

“Es ist ein sehr wichtiger Sieg für uns in der Nations League, damit wir dort auch mal mit Punkten dastehen”, sagte Manuel Akanji über den ersten Sieg im vierten Nations-League-Spiel gegenüber dem “Blick”. Der Defensivspieler betonte: “In der Gruppe ist noch alles möglich.”

Für ihn sei es derweil “nicht einfach” gewesen vor dem Match gegen Portugal, “denn ich hatte vor dem Spiel nur zwei Trainingseinheiten. Ich wusste noch nicht, wie lange ich spielen kann.” Dennoch zeigte er sich erleichtert, eine gute Partie abgeliefert zu haben. “Ich will der Mannschaft Stabilität verleihen und eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Mit dem Titel Abwehrchef kann ich gut leben, ich will Verantwortung übernehmen”, so Akanji.

adk 13 Juni, 2022 10:38