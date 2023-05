So begründet Yakin die Nicht-Nominationen von Seferovic & Tabakovic

Murat Yakin verzichtet für die anstehenden EM-Quali-Spiele der Schweiz gegen Andorra und Rumänien auf die beiden Stürmer Haris Seferovic und Haris Tabakovic. Auf einer Pressekonferenz liefert der Nati-Coach die Begründung für die Nicht-Nominationen der beiden Torjäger.

Seferovic ist für die Spiele im Juni wie schon im März nicht dabei. Dies in erster Linie, da er bei Celta Vigo in den letzten Wochen schlicht zu wenig überzeugen konnte. Yakin sagt: "Die Konkurrenz im Sturm ist natürlich gross und das Momentum zählt derzeit für andere Spieler, die wir auch bevorzugt haben. Bei ihm gilt das Gleiche, wie damals im März: Wenn er in Form ist, seine Tore erzielt und auch wieder im Rhythmus ist. Das spricht momentan eher für die anderen Stürmer."

Dass Haris Tabakovic von Austria Wien (noch) nicht dabei ist, hat ebenfalls mit der Konkurrenzsituation im Sturm zu tun. Zudem will Yakin aktuell eher auf vertraute Gesichter bauen: "Seine Tore und seine Grösse sind uns sicher aufgefallen, was unserem Spiel auch guttun könnte. Er wäre ein Debütant und solange mir noch die Spieler zur Verfügung stehen, die wir kennen, möchte ich keine grossen Wechseln vornehmen. Wir sind aber in Zukunft sicher daran interessiert, neue Spieler zu integrieren."

