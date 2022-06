Bestätigt: Die WM-Kader sind grösser als sonst

Die Nationaltrainer dürfen für die WM in Katar im Winter bis zu 26 Spieler aufbieten.

Bislang war die Kadergrösse an Weltmeisterschaften jeweils auf 23 Spieler beschränkt – darunter 3 Goalies. Nun bestätigt der Weltverband, dass Murat Yakin und Co. für die Endrunde zwischen 23 und 26 Spieler aufbieten dürfen. Auf die vorläufige Nominierungsliste dürfen sie sogar 55 statt 35 Spieler setzen. Das Turnier in Katar findet vom 21. November bis 18. Dezember statt.

Als Begründung für die grösseren Kader wird der ungewohnte Zeitpunkt der WM im globalen Kalender und die Auswirkungen der Corona-Pandemie angegeben.

