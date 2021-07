Blanc bestätigt: Petkovic bleibt Nati-Coach

Vladimir Petkovic bleibt Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Das bestätigte Verbandspräsident Dominique Blanc nach der Rückkehr des EM-Viertelfinalisten am Samstagnachmittag in Zürich.

Nach dem Viertelfinal-Coup der Schweizer Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft kommt es für den Schweizerischen Fussballverband (SFV) keineswegs infrage, die Zusammenarbeit mit Vladimir Petkovic zu beenden oder ihn an eine andere Institution abzugeben.

Ein Wechsel sei “gar kein Thema”, sagte Verbandspräsident Dominique Blanc am Samstag in Zürich, nachdem die Nati auf dem Airport gelandet war. “Wir haben einen Vertrag bis Ende 2022. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung des Trainers, das ist klar.”

Petkovic, der in der Vergangenheit teils heftig kritisiert wurde, erhielt im Februar vergangenen Jahres einen neuen Kontrakt. Unter der Leitung Petkovics erreichte die Schweiz bisher jeden Grossanlass. Der 57-Jährige stieg während der Europameisterschaft ausserdem zum Nati-Rekordtrainer auf (78 Spiele) und führte sein Team erstmals in ihrer Geschichte in ein EM-Viertelfinal.

Jüngst ist Petkovic ins Visier einiger Klubs geraten. In der Türkei wurde über ein Engagement bei Fenerbahce spekuliert. Bei Zenit St. Petersburg soll sein Name ebenfalls gefallen sein. Nach dem deutlichen Blanc-Statement ist Petkovics Zukunft aber erst mal geklärt.

aoe 3 Juli, 2021 15:53