Deutschland gegen Schweiz komplett ohne Zuschauer

Jetzt ist es amtlich: Das Nations League-Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz am Dienstagabend wird komplett ohne Zuschauer ausgetragen.

Dies hat der DFB am Montagnachmittag bestätigt. “Angesichts dauerhaft hoher Infektionszahlen, hat das Kölner Gesundheitsamt dem DFB erneut untersagen müssen, Zuschauer zuzulassen”, heisst es in einem Statement. Der DFB verzichtet angesichts der aktuell hohen Werte in Köln auch darauf, einen Antrag auf Zulassung von 300 Zuschauern zu stellen.

psc 12 Oktober, 2020 16:13