Die Schweizer Frauen-Nati jubelt: Sieg in Italien

Die Schweizer Frauen-Nati macht in Palermo einen wichtigen Schritt in Richtung direkte WM-Qualifikation: Auswärts gewinnen die Eidgenossinnen gegen Italien mit 2:1.

Vor der Partie lagen die beiden Teams punktgleich an der Tabellenspitze. Dank den drei Punkten ziehen die Schweizerinnen nun erst einmal weg, wobei das Rückspiel noch aussteht.

Das Team von Nationaltrainer Nils Nielsen ist von Beginn weg hellwach und erzielt die beiden Tore bereits in der 9. und 20. Minute. Coumba Sow und Ana-Maria Crnogorcevic sind erfolgreich. Vor allem in der ersten Halbzeit dominieren die Gäste. Im zweiten Umgang kommen die Italienerinnen besser ins Spiel und erzielen in einer ersten Druckphase in der 60. Minute den Ausgleich. Auch zum Ende der Partie drücken sie noch einmal und kommen sogar zu einem Lattenschuss. Den Ausgleich schaffen sie aber nicht mehr. Es ist das Traumresultat für die Schweizerinnen.

Am Dienstag geht es für die Schweizerinnen mit dem Gastspiel in Litauen bereits weiter. Ein Sieg ist da Pflicht.

La Suisse s'impose à Palerme!

La Svizzera espugna la Favorita! 🔜 Next: 🇱🇹 🆚🇨🇭 (30.11, 17:30 CET)#ITASUI #FIFAWWC2023 pic.twitter.com/bkgpWPrUe1 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 26, 2021

psc 26 November, 2021 19:23