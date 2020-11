Drei Corona-Fälle in der Schweizer U21-Nati

Auch die Schweizer U21-Nati ist von positiven Coronatests betroffen. Bei gleich drei Spielern gab es solche.

Jérémy Guillemenot (vom FC St. Gallen), Dan Ndoye (OGC Nizza) und Jasper van der Werff (FC Basel) wurden beim Zusammenzug der Nachwuchs-Nati nach Angaben des Verbands positiv auf das Coronavirus getestet. Sie sind symptomfrei und begaben sich sofort in Isolation. Alle anderen Tests fielen negativ aus.

Das medizinische Team hat in Absprache mit dem kantonsärztlichen Dienst entschieden keine weiteren Massnahmen zu erlassen, da das UEFA-Return to Play Protocol-ständig eingehalten worden sei.

Die U21 trifft in der EM-Quali am Donnerstagabend in Thun auf Aserbaidschan.

psc 11 November, 2020 15:58