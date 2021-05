Erfolgreiche EM-Probe: Nati schlägt die USA

Die Nati fährt im Testspiel vor der Europameisterschaft einen knappen 2:1-Sieg gegen die USA ein. Die Elf von Nationaltrainer Vladimir Petkovic holt dabei einen Rückstand auf.

Die erste Probe vor der anstehenden Europameisterschaft ist der Nati bravourös gelungen. In der 5. Spielminute durch einen Gegentreffer von Sebastian Lletget in Rückstand geraten, erzielte Ricardo Rodriguez in der 10. Spielminute direkt den Ausgleich. Ging es mit diesem Ergebnisstand in die Halbzeit, erzielte Steven Zuber in der 63. Spielminute den 2:1-Siegtreffer für die Petkovic-Truppe.

adk 30 Mai, 2021 22:06