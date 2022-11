Fabian Frei über seine WM-Nomination: «War nicht schwierig, mich aufzubieten»

Obwohl Fabian Frei in dieser Saison beim FC Basel häufig nur noch Joker ist, nominiert ihn der Schweizer Nati-Coach Murat Yakin für den WM-Kader. Aus Sicht des 33-jährigen Routiniers ist es nicht überraschend.

Gegenüber «Blick» sagt der Defensivstratege: «Zwischen Muri und mir, das ist ein ‹Match›. Ich denke, für ihn war es nicht so schwierig, mich aufzubieten, wie es von aussen vielleicht den Eindruck machte. Wir wissen, was wir aneinander haben und schätzen uns sehr.» Seine Einsatzchancen in Katar weiss Fabian Frei realistisch einzuschätzen: «Ich reise primär dorthin, um die Mannschaft zu unterstützen. Und bin bereit, wenn es mich braucht.»

Seine letzten Einsätze in der Nati bestritt Frei in der Innenverteidigung. Dort ist er voraussichtlich hinter Manuel Akanji, Nico Elvedi, Fabian Schär und Eray Cömert die Nummer 5. Dank seiner Routine ist er aber auch für heikle Aufgaben geeignet, wie er in der Vergangenheit bewies.

psc 10 November, 2022 10:12