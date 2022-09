Frauen-Nati bestreitet entscheidendes WM-Playoff-Spiel im Letzigrund

Die Schweizer Frauen-Nati trifft am 11. Oktober für das entscheidende Playoff-Spiel für die Teilnahme an der WM in Australien und Neuseeland im kommenden Jahr auf Bosnien & Herzegowina oder Wales. Die Partie wird im Zürcher Letzigrund ausgetragen.

Dies teilt der Schweizer Fussballverband am Dienstag mit. Die Frauen-Nati belegte in ihrer WM-Qualigruppe Rang 2 hinter Italien und muss für die WM-Teilnahme deshalb den Umweg über die Playoffs gehen. Die Partie am 11. Oktober wird um 19 Uhr angepfiffen

Frauen-Nationalteam: WM-Playoff im Zürcher Letzigrund

Équipe nationale féminine : play-off pour la Coupe du monde au Letzigrund de Zurich

Spareggio per la Coppa del Mondo al Letzigrund di Zurigo 🇨🇭🆚🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿/🇧🇦

🗓️11.10

🕖 19.00

🏟️Letzigrund, Zürich

psc 13 September, 2022 17:51