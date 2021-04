Frauen-Nati triumphiert im Penaltyschiessen und steht an der EM

Wie im Hinspiel endet auch das Rückspiel in Thun 1:1-Unentschieden. Nach einer ereignislosen Verlängerung muss das Penaltyschiessen die Entscheidung bringen. Und da reüssieren die Schweizerinnen. Torhüterin Gaëlle Thalmann kann gleich zwei Penaltys abwehren, zudem scheitert eine Tschechin an der Latte.

Der Jubel in der Thuner Stockhorn Arena ist riesig. Nach dem Verpassen der WM 2019 sind die Schweizerinnen beim nächsten Grossanlass im kommenden Jahr somit wieder dabei. Das Team von Nationaltrainer Nils Nielsen darf nach England reisen.

ENGLAND 2022, ARE YOU READY FOR US?! 🤩💪

Die Schweiz fährt zur EM!

La Suisse se qualifie pour l'EURO !

La Svizzera si qualifica per l'Europeo!#SUICZE #WEURO2022 pic.twitter.com/zFpf7lMfYq

— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) April 13, 2021