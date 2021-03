Frei: “Traue der Nati den EM-Final zu”

Die Nati wird im Sommer mit grossen Ambitionen die EURO antreten. Ex-Nati-Stürmer Alex Frei traut dem Team von Vladimir Petkovic gar das Endspiel zu.

Für die Schweiz geht es in der EURO in der Gruppe A gegen Wales, Italien und die Türkei. Erst einmal muss die Auswahl von Vladimir Petkovic diese überstehen, um im Anschluss vom Titel träumen zu können. Alex Frei meinte nun im Interview mit dem “Blick”: “Wir haben unglaublich talentierte Spieler, die heute auch dominant sind in ihren ausländischen Klubs. Sommer, Akanji, Elvedi, Xhaka, Freuler, Zakaria, Gavranovic oder Seferovic zähle ich da alle dazu. Bei diesen Spielern merkt man es in ihren Klubs, wenn sie ausfallen. Und das ist ein Kompliment. Besonders wie Xhaka sich durchgesetzt hat, imponiert mir.”

Der frühere Stürmer befand: “Ihr Selbstverständnis und Selbstvertrauen gibt der Nati ein ganz anderes Auftreten. Und darum kann es interessant werden an der EM.” Er glaube sogar, dass die Reise über den Viertelfinal hinausgehen kann. “Ich traue der Nati den Final zu. Aber auch das Ausscheiden in der Vorrunde. Es wird ein komisches Turnier, mit den Corona-Umständen und ohne Fans”, so der 41-Jährige.

adk 28 März, 2021 12:02