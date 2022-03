Goalie-Überraschung bei der Schweizer Nati

Durch den coronabedingten Ausfall von Yann Sommer wird im Test-Länderspiel der Schweiz gegen England ein anderer Goalie zwischen den Pfosten stehen. Die Wahl von Trainer Murat Yakin fällt offenbar überraschend aus.

Noch im Oktober erklärte der Nati-Coach Gregor Kobel zu seiner Nummer 2. Gegen die Three Lions wird im Wembley am Samstag nach Informationen von “Blick” nun aber Jonas Omlin zwischen den Pfosten stehen. Kobel soll dann gegen den Kosovo am Dienstag im Letzigrund das Schweizer Tor hüten.

Ob aus dieser Entscheidung auch eine Änderung der Goaliehierarchie abzulesen ist, bleibt abzuwarten. Kobel dürfte jedenfalls nicht unbedingt begeistert darüber sein, dass er angesichts des Ausfalls von Yann Sommer im Highlight-Spiel gegen England nicht zum Zug kommt.

psc 24 März, 2022 18:53