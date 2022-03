Granit Xhaka rückt später zur Nati ein – Philipp Köhn gar nicht

Aus Krankheitsgründen rückt der Captain Granit Xhaka erst am Dienstag zur Schweizer Nati ein. Goalie Philipp Köhn reist gar nicht erst an.

Der Keeper von Red Bull Salzburg hat eine Knieblessur erlitten und bleibt deshalb in Österreich. Für ihn wird kein anderer vierter Goalie nachnominiert, obwohl Yvon Mvogo auf der Pikettliste wäre. Trainer Murat Yakin kann für die Tests gegen England und den Kosovo auf das angestammte Trio Yann Sommer, Gregor Kobel und Jonas Omlin zählen.

Wegen einer vom Schweizer Verband nicht näher definierten Erkrankung wird Xhaka mit der Reise nach Spanien, wo sich die Nati in einem Kurztrainingslager in Marbella vorbereitet, noch etwas zuwarten. Der 29-Jährige rückt erst am Dienstag ein.

