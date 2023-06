Gregor Kobel spielt gegen Andorra, Yann Sommer gegen Rumänien

Goalietrainer Patrick Foletti verrät, dass die Schweizer Nati am Freitag in Andorra mit Gregor Kobel im Tor starten wird. Drei Tage später kommt gegen Rumänien wieder Yann Sommer zum Zug.

An der Hierarchie habe sich nichts verändert, versichert Foletti gegenüber Schweizer Journalisten im Tessin, wo sich die Mannschaft von Nati-Coach Murat Yakin auf die beiden Partien im Rahmen der EM-Quali vorbereitet. Sommer bleibt somit vorderhand die Nummer 1. Ob dies auch im Hinblick auf die EM 2024 in Deutschland, für die sich die Schweiz natürlich qualifizieren muss, so bleibt, ist aber offen.

Der 34-Jährige gibt an, dass er sich vorerst auf die Spiele mit der Nati konzentriert und seine sportliche Zukunft erst danach klären will. Beim FC Bayern kehrt voraussichtlich Captain Manuel Neuer zurück. Sommer droht in diesem Fall die Ersatzbank. Als Nummer 2 der Bayern wäre auch sein Status als klarer Stammgoalie in der Nati in Gefahr.

