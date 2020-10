Auch Manuel Akanji positiv auf das Coronavirus getestet

In der Schweizer Nati gibt es einen weiteren Corona-Fall: Auch Abwehrspieler Manuel Akanji wurde positiv auf das Virus getestet.

Darüber wurden die Verantwortlichen am Mittwochabend telefonisch informiert. Akanji, der keine Symptome zeigt, befindet sich in Isolation. Die Ansteckung stehe in keinem Zusammenhang mit jener von Xherdan Shaqiri, dessen Infektion bereits früher erfolgt sei und der inzwischen nicht mehr infektiös sei.

Am Programm der Nati wird trotz des neuen Corona-Falls vorerst festgehalten: Die Schweiz trifft am Abend im Testspiel auf Kroatien. Am Samstag stünde die Nations League-Partie bei Spanien und am kommenden Dienstag in Deutschland an. Weitere Abklärungen mit den Gesundheitsbehörden sind im Gange.

Der SFVwurde heute über ein positives Covid-Testresultat von Manuel Akanji informiert. Er befindet sich deshalb präventiv in Isolation und zeigt keine Symptome. Weitere Abklärungen sind im Gange.



Das Spiel kann wie geplant stattfinden. https://t.co/cMHQBcwz2a — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) October 7, 2020

psc 7 Oktober, 2020 19:50