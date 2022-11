Murat Yakin: «Die Hitze spielt eine wichtige Rolle»

Nationaltrainer Murat Yakin behält auch nach dem verlorenen 0:2-Testspiel gegen Ghana eine Woche vor dem WM-Start wie gewohnt die Ruhe.

Der 48-Jährige betont, dass das Resultat nicht im Vordergrund stand, wie er im Interview mit «SRF» erklärt: «Wir mussten vieles berücksichtigen. Vom Ablauf her, wegen der Hitze und vor allem punkto Belastungssteuerung. Deshalb haben wir gewisses Risiko in Kauf genommen, was das Resultat angeht. Wenn wir in der Pause schon dreimal wechseln und später auch noch einmal, ist klar, dass die Belastungssteuerung im Vordergrund steht.» Yakin betont gleichzeitig, dass er mit den ersten 60 Minuten zufrieden ist: «Bis dahin habe ich einige gute Sachen gesehen. Danach ist klar, dass die Müdigkeit kommt und die Hitze eine wichtige Rolle spielt.»

Der Nati-Coach betont gleichzeitig, dass man sich natürlich nicht auf dem Erreichten ausruhen kann und den nächsten Schritt gehen muss. Dafür sei die Trainingswoche mit diesem Testspiel genau das Richtige gewesen. Zufrieden ist Yakin mit dem Auftritt von Xherdan Shaqiri, der trotz wenig Spielpraxis einige gute Aktionen hatte, «wie wir das von ihm kennen.» Für Shaqiri sei es wichtig gewesen, durchzuspielen und die 90 Minuten in den Beinen zu haben.

Das Fazit des Nationaltrainers eine Woche vor dem WM-Start gegen Kamerun: «Solch eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn. Wir wissen, was wir können. Deshalb kam dieser Test genau zum richtigen Zeitpunkt.»

psc 17 November, 2022 13:28