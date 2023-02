Murat Yakin gibt Fehler in der Aufstellung gegen Portugal zu

Murat Yakin hat die WM in Katar analysiert und aufgearbeitet. Neben der guten Gruppenphase bleibt vor allem die 1:6-Schlappe gegen Portugal im Achtelfinale hängen. Der Schweizer Nationaltrainer hat sich kritisch hinterfragt und auch Fehler gefunden.

Im Gespräch mit «Blick» hält er fest, dass das Scheitern gegen die Portugiesen nicht primär eine Frage des Systems war, wie in den Tagen danach medial mitunter diskutiert. «Dass wir mit diesen Spielern an diesem Tag nicht gegen ein sehr starkes Portugal gewinnen konnten – egal in welchem System», so Yakin. Man habe nicht die notwendige Intensität und Laufleistung auf den Platz gebracht. Fehler gab es sehr wohl und die haben mit den angeschlagenen bzw. im Vorfeld der Partie erkrankten Spielern zu tun: «Wir hatten etwa zehn Spieler, welche in Katar mit einer Grippe zu kämpfen hatten. Yann Sommer, Fabian Schär, Nico Elvedi und Silvan Widmer hatten zeitweise sehr starke Symptome. Ich werfe mir vor, dass ich da zu wenig konsequent war. Ich hätte sie alle schützen müssen.»

Sommer und Schär standen gegen Portugal in der Startelf. Im Nachhinein ein klarer Fehler, wie Yakin eingesteht: «Schär war nach 20 Minuten platt, Sommer litt davor vier Tage an einer Grippe. Dass sie spielen wollten und deshalb grünes Licht gegeben haben, ist nachvollziehbar.» Er als Verantwortlicher für die Aufstellung hätte ihren Einsätzen aber einen Riegel schieben müssen, ist der Nati-Coach überzeugt: «Ich habe die Aufstellung gemacht. In diesem Fall hat aber auch die Kommunikation unter uns nicht optimal gepasst. Ich hatte zu wenig Daten, detaillierte Informationen und Zeit. Es war alles sehr hektisch an diesem Tag. Widmer musste am Morgen Forfait erklären, zu viel hat sich auf ihn konzentriert.»

Yakin erklärt ausserdem, dass Elvedi geschwächt war und deshalb nicht zum Zug kam: «Ich habe mich dann für Schär entscheiden, weil er weniger lange ausgefallen war.» In Zukunft wird der Cheftrainer anders reagieren.

psc 10 Februar, 2023 13:05