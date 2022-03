Murat Yakin hat Granit Xhaka in London besucht

Nati-Captain Granit Xhaka ist nach längerer Absenz wegen Verletzungen und zuvor auch einer Corona-Infektion wieder zurück in der Nati. Richtig weg war er aber nie, wie Trainer Murat Yakin betont. Vor knapp zwei Wochen reiste dieser zum Austausch nach London.

Wie der Nati-Coach anlässlich der Kaderbekanntgabe am Freitag mitteilt, weilte er Anfang März auf der Insel und sah sich auch das Ligaspiel zwischen Watford und Arsenal (2:3) an. Es folgte ein gemeinsames Nachtessen mit seinem Kapitän Granit Xhaka, wo Zeit für einen direkten Austausch blieb. Yakin attestiert dem Mittelfeldspieler eine grossartige Form und betont, dass er auch während den letzten Zusammenzügen im stetigen Austausch mit seinem Spielmacher stand.

“Er war sehr offen und hatte auch viele Informationen von den Spielen. Er ist nie ganz weg gewesen. In der Verfassung, in der er persönlich ist, kann er sehr wertvoll sein. Deshalb ist es wichtig, dass er in diesem Zusammenzug auch unsere fussballerischen Details mitbekommt”, sagt Yakin. Die Details habe Xhaka durch seine Absenzen im vergangenen Jahr noch nicht verinnerlichen können. Yakin ist aber zuversichtlich, dass er dies bald nachholt: “Granit ist clever und erfahren genug, dass er dies relativ schnell begreift.”

psc 18 März, 2022 14:07